Aie: Birol, affrontiamo la piu' grande minaccia a sicurezza energetica della storia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 apr - Birol ha definito lo Stretto di Hormuz come uno dei "colli di bottiglia piu' critici per il transito del petrolio" al mondo e ha avvertito che la sua chiusura avra' un impatto sulla crescita economica globale, alimentera' l'inflazione e potrebbe portare al razionamento energetico. L'Aie ha inoltre segnalato un'imminente carenza di carburante per aerei in Europa, con alcuni Paesi che potrebbero affrontare penurie nel giro di poche settimane.

"L'Europa ottiene circa il 75% del suo carburante per aerei da raffinerie in Medio Oriente e questo e' praticamente ora sceso a zero ... l'Europa sta cercando di procurarselo dagli Stati Uniti e dalla Nigeria. Se non riusciremo a ottenere importazioni aggiuntive, saremo in difficolta'" ha concluso Birol. "Spero innanzitutto che lo Stretto venga riaperto e che le esportazioni dalle raffinerie riprendano, ma potremmo dover adottare alcune misure in Europa per ridurre anche i viaggi aerei".

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