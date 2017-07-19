AI:Calderone, entro 2026 formeremo oltre 1 mln di persone in competenze digitali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 dic - In Italia "abbiamo un digital divide importante, con competenze digitali trasversali in media molto basse". Lo ha affermato Marina Calderone, ministra del Lavoro e delle politiche sociali, in occasione della presentazione dell'Osservatorio sull'AI nel mondo del lavoro.

E' per questo che, ha spiegato, "abbiamo aggiunto il corso Edo, Educazione digitale per occupazione, che consente un'azione importante di formazione. Contiamo entro il 2026 di aver formato piu' di un milione di persone sulle competenze digitali di base e sulle conoscenze trasversali in ambito tecnologico. La tecnologia in questo caso ci e' amica e ci consente di fare operazione di formazione massiva".

In generale, ha sottolineato, "stiamo costruendo un sistema che attraverso la tecnologia avvicini le persone allo Stato.

Porteremo loro l'ufficio del lavoro a casa consentendo di superare le barriere fisiche - che non sono solo ed esclusivamente barriere architettoniche - che portano le persone a isolarsi e a sentire stato e mondo del lavoro piu' lontano".

