AI week: Zangrillo, Pa motore di crescita e sviluppo per il paese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 mag - 'L'intelligenza artificiale sta generando una trasformazione radicale nei processi produttivi ed organizzativi, ponendo nuove sfide culturali e professionali anche per il settore pubblico. Non e' uno strumento destinato a sostituire le persone, ma a potenziarne capacita' e competenze'. Lo ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenendo oggi a Milano, in occasione della 6 edizione di AI WEEK, evento dedicato all'intelligenza artificiale. Nel suo intervento, il ministro ha illustrato i progetti messi in campo del dipartimento della Funzione pubblica per rafforzare la formazione delle persone. 'Stiamo sviluppando progetti innovativi per liberare le nostre persone da mansioni standardizzate e dedicarle ad attivita' strategiche. Penso alla semplificazione delle procedure amministrative e alla gestione delle segnalazioni dei cittadini come a quella dei dati. Tutte attivita' che l'intelligenza artificiale puo' aiutarci a svolgere in tempi piu' brevi', ha continuato il ministro Zangrillo.

