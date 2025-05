Ai: Viola (DG Connect), in Europa ricchezza di dati, ora puntare su giga factory

Altrimenti Ue condannata a dare dati e conoscenza ad altri (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 24 mag - "Siamo agli albori dell'Ai, l'Europa ha tanto da offrire, scienza, dati, capacita' industriale"; l'Europa "ha ricchezza di dati impressionante. Noi siamo un polo di attrazione. Abbiamo dati di altissima qualita', la prima cosa e' avere dati di qualita', la seconda avere macchine che possano consentire di fare il nuovo salto". Lo ha sottolineato Roberto Viola, direttore generale della Dg Connect della Commissione europa, intervistato nell'ambito del panel su 'Bologna capitale europe dell'intelligenza artificiale' nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Sole 24 Ore e da Trentino Marketing.

L'Europa ha puntato molto sulle Ai Factory, le fabbriche di intelligenza artificiale composte da supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale che consentiranno un apprendimento automatico rapido, in particolare per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale per scopi generali, che richiedono una notevole capacita' di calcolo. "La sfida - ha aggiunto - ora e' uscire dalle factory e arrivare alle giga factory che rappresentano una concentrazione mai vista di potenza di calcolo dell'Ai. I nostri scienziati, i nostri dottori ne hanno bisogno, altrimenti saranno condannati a usare l'Ai che arriva dagli altri, a consegnare i nostri dati e conoscenza" . La prima ondata di Internet, ha ricordato Viola, ha finito per consegnare valore alle big tech. Ora, "se non stiamo attenti consegneremo tutta la nostra conoscenza a queste aziende".

In materia di difesa, inoltre "dobbiamo saperci difendere con i nostri mezzi. L'Ai nella difesa comincia a essere elemento fondamentale, non possiamo pensare che arrivera' qualcuno che difende l'Europa, dobbiamo farlo noi".

