AI: Urso, sfida e' costruire robot umanoidi in Italia e in Europa come in Cina

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 ago - 'Noi siamo il paese dell'umanesimo del lavoro, della concezione antropocentrica anche per quanto riguarda il modo in cui affrontare questa grande sfida dell'intelligenza artificiale, di conseguenza della robotica e se volete degli umanoidi che in Cina si stanno costruendo in milioni di esemplari e che noi dobbiamo in qualche misura inserire nel nostro sistema produttivo realizzandoli noi in Italia, in Europa secondo le nostre concezioni del lavoro secondo la nostra tecnologia dalle nostre imprese e questa e' la vera grande sfida'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo in videocollegamento all'evento "La Piazza" in corso a Ceglie Messapica in Puglia. E questa sfida 'e' possibile vincerla perche' l'Italia oggi ha una legge nazionale sull'intelligenza artificiale - primi in Europa - in sintonia con il regolamento europeo e si e' candidata ad ospitare una delle tre grandi gigafactory europee sull'intelligenza artificiale e ho fiducia di ottenere la candidatura', ha aggiunto Urso.

Fla-

(RADIOCOR) 28-08-26 19:25:09 (0527) 5 NNNN