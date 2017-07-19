AI: Urso, sfida e' costruire robot umanoidi in Italia e in Europa come in Cina -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 ago - 'Abbiamo creato un fondo per incentivare le start-up sull'intelligenza artificiale e vorremmo affrontare questo argomento e io intendo realizzare un tavolo con il sistema delle imprese e con i sindacati perche' riteniamo che possiamo diventare il paese in cui realizzare gli umanoidi che devono servire al lavoro italiano', ha continuato Urso, spiegando che 'la grande sfida e' come rendere piu' competitive le nostre imprese utilizzando gli strumenti delle intelligenze artificiali applicate alla tecnologia del lavoro a beneficio dei lavoratori e del sistema sociale che abbiamo costruito in questo paese'. In particolare, ha specificato il ministro, 'la vera grande sfida dei prossimi mesi e' costruire un sistema Italia, un modello italiano fondato sull'umanesimo del lavoro che sia capace di salvaguardare, rafforzare il welfare che abbiamo costruito utilizzando anche gli strumenti della tecnologia', ricordando che sulla 'robotica siamo leader in Europa: abbiamo una delle aziende piu' significative e importanti d'Europa che sta lavorando sui robot umanoidi per evitare di essere invasi dagli umanoidi cinesi, parliamo di miliardi in oggetti che sostituiscono gia' in Cina e via via intendono sostituire altrove nel mondo il lavoro cosi' come e' stato concepito sino ad oggi'. Per il ministro 'noi abbiamo le capacita' culturali civili valoriali per affrontare questa grande sfida secondo la nostra concezione, cioe' mantenendo al centro della nostra attenzione la persona umana come giustamente ha evidenziato il sommo pontefice la sua prima enciclica'.

Fla-

(RADIOCOR) 28-08-26 19:28:54 (0531) 5 NNNN