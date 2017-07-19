AI: Urso, Italia vuole essere protagonista, promuovendo visione antropocentrica

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 nov - "Siamo tutti testimoni di una profonda rivoluzione tecnologica che sta trasformando i modelli di impresa, le societa' e le nostre relazioni. L'intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche, la cybersicurezza e i nuovi modelli di business digitali stanno offrendo opportunita' senza precedenti, ma anche sfide globali complesse e urgenti che dobbiamo affrontare insieme. L'Italia non intende limitarsi a partecipare a questa rivoluzione: intende essere protagonista, promuovendo una visione antropocentrica in cui la scienza resta al servizio dell'uomo". Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e Made in Italy nel messaggio al Digital Italy Summit. Questa, ricorda, "e' la strada tracciata dal nostro governo attraverso la legge nazionale sull'Intelligenza Artificiale, che ha anticipato il Regolamento UE che abbiamo contribuito a realizzare, riaffermando il nostro ruolo in ambito innovativo, anche grazie allo stanziamento di 1 miliardo di euro dedicato alle startup specializzate italiane. Abbiamo sviluppato inoltre una Strategia nazionale sulle Tecnologie Quantistiche per rafforzare la ricerca e l'industria del settore, promuovendo partenariati pubblico-privato ben sapendo quanto e' importante il ruolo delle nostre universita' nella meccanica quantistica presenti nel Nord, in Lombardia e in Piemonte, ma anche alcune universita' meridionali, come la Federico II a Napoli. Parallelamente, abbiamo elaborato una Strategia per le tecnologie virtuali e aumentate per lo sviluppo di tecnologie immersive nelle filiere produttive e nei percorsi di formazione". Altro tassello, "quello che riguarda i data center: in questo momento essi rappresentano importanti potenzialita' di sviluppo per il nostro Paese e proprio per questo, dopo una consultazione popolare e pubblica, abbiamo delineato una strategia nazionale affinche' possano svilupparsi nel nostro Paese piu' in armonia, non solo per intenderci nell'area piu' appetibile che e' la Lombardia". Urso ha quindi ricordato tutti i tasselli di quella che e' "una strategia nazionale che ci deve consentire di costruire un ecosistema nazionale di eccellenza, innovativo e sostenibile, al servizio di una crescita intelligente, competitiva e inclusiva".

