AI: Urso, certi che una delle prima gigafactory in Ue sara' assegnata a Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bologna, 13 nov - "Noi forniamo delle condizioni straordinariamente favorevoli per gli investimenti in intelligenza artificiale, nel quantum e in data center". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso intervenendo alla 42esima Assemblea annuale dell'Anci. "Abbiamo supportato - ha aggiunto Urso - un consorzio italiano che ha presentato una richiesta al Bando Europeo per le gigafactory. Sapete che il Bando sta per concludersi, riguarda 5 gigafactory sull'intelligenza artificiale. Noi siamo stati l'unico Paese ad aver presentato una proposta comune, fatta da grandi imprese italiane, e quindi siamo certi che una delle prime gigafactory europee sara' assegnata al nostro Paese".

