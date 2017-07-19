AI: Urso, candidati per gigafactory Ue, da prossimo Cdm ok a tre nuovi data center

'Non solo in Lombardia' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 2 ago - 'Nell'ultimo Consiglio dei ministri abbiamo dato il via libera a due data center di interesse strategico, uno in Lombardia e l'altro in Piemonte. Verosimilmente, nel prossimo Consiglio dei ministri daremo altre tre dichiarazioni strategiche per altri tre data center, non solo in Lombardia'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso intervistato da Rai News 24. Il ministro ha ricordato inoltre che l'Italia si e' candidata a ospitare una gigafactory per l'intelligenza artificiale, delle 10 previste da un bando europeo, e che la decisione della Commissione Ue arrivera' nella prima parte del prossimo anno.

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(RADIOCOR) 02-08-26 17:27:38 (0366) 5 NNNN