AI: Universita' Bari sperimenta nuovo progetto intelligenza artificiale simbiotica -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 set - 'Non e' una resa all'Ai - sottolinea Amati -, e' una nuova forma di autonomia, piu' alta. E' come una danza: un passo noi, un passo l'AI, fino a costruire insieme una nuova specie sociale e culturale'. Il progetto, primo del suo genere in Italia, conferma la Puglia come protagonista dell'evoluzione tecnologica globale. 'E' la differenza - conclude l'assessore - tra restare spettatori del cambiamento o scegliere di esserne protagonisti. Noi abbiamo scelto la seconda strada'.

