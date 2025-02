Ai: Tripi (Confindustria), mappati 240 casi d'uso implementati da imprese italiane

"Realta' italiane sono pronte al cambiamento" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 feb - "Le imprese italiane sono pronte a essere protagoniste del cambiamento in atto. Ci troviamo di fronte a uno scenario futuro complesso e difficile ma nessuno meglio del nostro mondo industriale puo' riuscire a navigare in questa complessita'". Lo ha detto Alberto Tripi, special advisor di Confindustria per l'intelligenza artificiale a margine del convegno sull'Ai al Senato. "La grande capacita' delle aziende italiane - aggiunge - e' proprio quella di essere in grado di gestire i cambiamenti e il caos, siamo quindi potenzialmente molto avvantaggiati nell'adozione del digitale. Come Confindustria stiamo facendo un grande sforzo per far capire alle imprese quanto l'intelligenza artificiale sia uno strumento fondamentale per incrementare l'efficienza e la competitivita'. Abbiamo mappato 240 casi d'uso di Ai gia' implementati dalle imprese italiane con un duplice obiettivo: condividere con le imprese esempi concreti e gia' operativi di applicazioni di Ai, e utilizzarli come base per collaborare con le istituzioni, in particolare con l'Agid, nella definizione di misure volte a incentivare lo sviluppo di un'industria italiana dell'intelligenza artificiale, capace di generare applicazioni utili a diversi settori della nostra economia".

