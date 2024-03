AI: Spada, investimento governo primo passo, ma serve fondo europeo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 mar - 'Un miliardo per l'intelligenza artificiale in questo momento e' un primo passo, ma per affrontare una sfida cosi' importante per tutto il tessuto imprenditoriale italiano i finanziamenti di cui abbiamo bisogno sono sicuramente maggiori: quello che abbiamo chiesto e' avere un fondo europeo che abbia una capienza tale che si possa paragonare a Cina e Stati Uniti per affrontare una sfida che e' il futuro della digitalizzazione dei prossimi anni'. Cosi' il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, a margine della cerimonia di premiazione degli Assolombarda Awards a Milano.

Bla-

(RADIOCOR) 14-03-24 18:55:19 (0728) 5 NNNN