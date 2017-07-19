AI: sei lavoratori su dieci non hanno competenze adeguate

Al Politecnico di Torino il master per decisori pubblici e privati (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 lug - Sei lavoratori italiani su dieci non hanno competenze digitali adeguate per affrontare le attivita' quotidiane e professionali, ne' riesce a svolgerle con rapidita'. Un deficit che rappresenta il principale fattore di freno alla diffusione dell'intelligenza artificiale, piu' ancora della disponibilita' delle tecnologie. Sul piano infrastrutturale, infatti, l'Italia ha colmato parte del divario, con una copertura in fibra ottica FTTH superiore al 70%, in linea con la media Ue. Tuttavia, questo progresso non si riflette ancora in un adeguato livello di maturita' digitale: nelle imprese con meno di 50 addetti, solo il 14% ha adottato soluzioni basate sull'AI. La sfida del post-PNRR si sposta quindi dal potenziamento delle infrastrutture alla costruzione di competenze, modelli di governance e capacita' organizzative in grado di abilitare un'adozione efficace dell'innovazione, secondo quanto sottolinea una ricerca del Politecnico di Torino per Anitec-Assinform.

'La trasformazione in atto richiede un cambio di paradigma nella formazione della classe dirigente pubblica e privata.

Per governare efficacemente societa' e processi decisionali complessi oggi non e' piu' sufficiente una preparazione esclusivamente giuridica, economica o amministrativa: e' necessario integrare competenze avanzate sulle tecnologie e in particolare sull'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di saperle impiegare in modo competente quando si prendono decisioni, e quindi nella progettazione e nell'implementazione delle politiche pubbliche', commenta Stefano Sacchi, Vice Rettore del Politecnico di Torino, Professore di Scienza Politica. Nasce da queste basi la quinta edizione del Master in Technology and Public Policy - Achieving Social Impact, dekla Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino, in collaborazione con l'ITCILO (International Training Centre dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro delle Nazioni Unite).

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(RADIOCOR) 26-07-26 15:41:59 (0348) 5 NNNN