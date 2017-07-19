AI: Salvini, si rischia bomba sociale nei prossimi 4-5 anni

Trump dice "Guai chi rallenta", io dico calma (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 set - 'L'AI puo' essere e deve essere un valore aggiunto, ma deve essere capita e accompagnata perche' oggi i dati dicono che nei prossimi 4-5 anni 5 milioni lavoratori in Italia rischiano il posto. E se si va a leggere i dati, e' una bomba sociale'. Lo ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, a margine dell'evento 'Sovranita' energetica e competitivita' dalle biomasse al nucleare di nuova generazione' in corso a Milano, specificando che chi rischia il posto sono soprattutto i giovani, che 'posticipano l'ingresso nel mondo del lavoro perche' sostituiti'. Il vicepremier ha evidenziato che 'piu' del 30% di quelli che rischiano hanno la laurea, il 46% ha il diploma. Il 10% di chi rischia ha le mansioni piu' pagate. Ci sono anche ruoli apicali che perderebbero qualsiasi tipo controllo'. 'Il presidente Usa dice 'Guai a chi rallenta', ma calma. Siamo filo-produttivi ma 5 milioni di italiano a spasso...', ha detto ancora Salvini.

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(RADIOCOR) 14-09-26 13:32:37 (0304) 5 NNNN