AI: puo' aumentare pil Ue dell'8% nei prossimi 10 anni

Studio Google: chiuderebbe gap produttivita' con Usa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 6 ott - Secondo uno studio commissionato da Google e realizzato da Implement Consulting Group, l'intelligenza artificiale (AI) generativa ha il potenziale per incrementare il prodotto interno lordo (Pil) dell'Unione Europea tra 1,2 e 1,4mila miliardi di euro nei prossimi dieci anni. Una somma che corrisponderebbe a un aumento dell'8% del Pil Ue se l'adozione dell'AI fosse diffusa in tutta l'Unione. Andando piu' nel dettaglio, l'intelligenza artificiale generativa potrebbe migliorare la produttivita' del 61% dei lavoratori, liberando tempo grazie all'automazione di compiti ripetitivi e favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro. Allo stesso tempo il 7% delle professioni nell'Ue "potrebbe subire una transizione completa o parziale a causa dell'automazione da parte dell'intelligenza artificiale generativa", si legge nel report. Questo segmento di lavoratori dovrebbe "cambiare radicalmente le proprie mansioni" o trovare occupazione in altri settori.

Il rapporto sottolinea che l'adozione di questa tecnologia potrebbe contribuire a colmare il divario di produttivita' tra l'Ue e gli Stati Uniti, che si e' ampliato negli ultimi anni. Mentre la produttivita' negli Stati Uniti e' cresciuta dell'1,1% annuo dal 2010, quella dell'UE ha mantenuto lo stesso ritmo, non riuscendo pero' a recuperare il gap accumulato. L'adozione massiccia dell'AI potrebbe anche mitigare la carenza di manodopera in Europa, dove il 25% delle posizioni lavorative segnala una persistente carenza di competenze. Il report stima che si potrebbero "alleviare" fino al 40% delle carenze di personale sanitario in Europa grazie alle intelligenze artificiali generative.

