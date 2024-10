AI: puo' aumentare pil Ue dell'8% nei prossimi 10 anni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 6 ott - Il documento sottolinea che per catturare appieno i benefici dell'AI sara' cruciale investire non solo in tecnologia, ma anche nella formazione e nella riqualificazione dei lavoratori, affinche' possano lavorare in sinergia con le nuove tecnologie, soprattutto in un contesto dove la forza lavoro europea e' in via di invecchiamento e la domanda di competenze evolute e' in aumento. In ogni caso, lo studio evidenzia che non tutti i lavori saranno esposti all'automazione nel prossimo decennio.

Anzi, quasi un lavoratore su tre (32%) non subira' alcun impatto dall'avvento delle AI generative nelle sue attivita'.

In generale circa 125 milioni di lavori dovranno imparare a convivere con la nuova tecnologia. Di questi, il 49% saranno professioni ad alto impatto educativo, "come gli avvocati, gli scienziati o gli ingegneri". "A differenza che in altre ondate di automazione", aggiunge il report, "i lavoratori con bassi gradi di educazione non saranno quasi per niente esposti al passaggio tecnologico". Un altro punto del rapporto riguarda le persone disabili, sostenendo che un altro lato positivo della nuova tecnologia sara' il facilitare il loro ingresso e le opportunita' lavorative. In particolare, il 58% delle persone nella Ue con disabilita' gravi avra' grossi vantaggi dall'utilizzare le AI generative come strumenti complementari.

