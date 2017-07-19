Dati
            AI: puo' aumentare o ridurre bias nel lavoro, cruciali politiche mirate

            Nel libro Astrid a cura di Lupi e Perrucci (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 ago - Nel mercato del lavoro "l'AI potrebbe sia amplificare che ridurre le disuguaglianze esistenti. Da un lato, l'AI puo' perpetuare ed esacerbare pregiudizi e discriminazioni, dall'altro offre potenzialita' per aprire nuove opportunita' a gruppi tradizionalmente sottorappresentati, ad esempio attraverso strumenti di traduzione in tempo reale o tecnologie assistive per lavoratori con disabilita'". Ad affermarlo e' il libro di Astrid 'Intelligenza artificiale e mercato del lavoro' a cura di Paolo Lupi e Antonio Perrucci.

            "Le ricerche dell'Ocse sottolineano l'importanza di politiche mirate per garantire che i benefici dell'AI siano distribuiti equamente. Particolare attenzione viene posta sulla necessita' di colmare i divari nelle competenze digitali e nella partecipazione alla formazione continua, che attualmente penalizzano soprattutto i lavoratori con bassa istruzione e gli immigrati". Questi gap " rischiano non solo di escludere questi gruppi dalle opportunita' offerte dall'AI, ma anche di limitare la loro capacita' di adattarsi ai cambiamenti che l'AI porta nel mondo del lavoro".

