AI: previsione crescita mercato in Lombardia a 270 mln nel 2024

I dati dell'associazione Anitec-Assinform di Confindustria (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 apr - Nel 2022 il mercato dell'Intelligenza Artificiale in Lombardia ha superato i 120 milioni di euro, con una prospettiva di crescita del 40% medio nel biennio 2022-2024, anno in cui arrivera' a toccare circa i 270 milioni di euro, una crescita dovuta a una sempre maggiore disponibilita' di piattaforme software di AI con funzionalita' e capacita' piu' performanti. I numeri arrivano da Anitec-Assinform, l'Associazione che in Confindustria raggruppa le aziende Ict e si collocano nel contesto del ciclo di incontri 'Intelligenza artificiale e Pmi: esperienze da un futuro presente', organizzato da Piccola Industria Confindustria e Anitec-Assinform, in collaborazione con la rete dei Digital Innovation Hub, con la media partnership de L'Imprenditore.

Se guardiamo al mercato digitale nel suo complesso, nel 2022 la Lombardia supera i 19 miliardi di euro, con una crescita del 4% rispetto al 2021. Eppure, secondo dati Eurostat del 2023, solo il 5% delle imprese con almeno 10 dipendenti ha dichiarato di utilizzare sistemi di Intelligenza artificiale, contro una media dell'8% nell'Unione europea. In particolare, la percentuale di piccole imprese italiane (10-49 dipendenti) si attesta al 4,4%, contro il 24% delle grandi imprese (oltre 250 dipendenti). Per quanto riguarda la Lombardia, le imprese con almeno un livello base di digitalizzazione sono il 68%.

