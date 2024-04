AI: previsione crescita mercato in Lombardia a 270 mln nel 2024 -2

L'Italia resta indietro rispetto all'Europa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 apr - Secondo lo studio del Digital Innovation Hub Lombardia, il principale ostacolo alla diffusione delle tecnologie basate su AI per efficientare i processi aziendali, e' dovuto alla ancora insufficiente disponibilita' di dati strutturati e coerenti in formato digitale e al loro utilizzo che e' rimasto di carattere personale. Secondo le analisi di Anitec-Assinform, in Italia il mercato dell'Intelligenza artificiale nel 2022 ha raggiunto un volume di circa 435 milioni di euro (+32,4%) ed e' previsto che raggiunga i 1.200 milioni nel 2026, con un tasso di crescita medio annuo del 28,9%. L'Intelligenza artificiale, insieme ad altri abilitatori del mercato come ad esempio cybersecurity, big data e cloud, sara' un elemento di traino straordinario per lo sviluppo del mercato digitale italiano. Nonostante le prospettive positive, in Italia il mercato dell'AI resta meno sviluppato rispetto agli altri Paesi europei. Risulta dunque necessario avere una visione strategica che consenta di accelerare e potenziare gli investimenti delle imprese, rafforzare le competenze digitali dalla scuola al mondo del lavoro e acquisire maggiore consapevolezza e conoscenza delle potenzialita' dell'AI.

Guardando ai dati Eurostat relativi alle motivazioni che limitano l'utilizzo dell'AI, le imprese del nostro Paese esprimono meno preoccupazioni della media europea, ma il freno maggiore consiste nella carenza di competenze adeguate.

