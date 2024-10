AI: presidente Microsoft, come l' elettricita' crea nuove economia e societa'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 2 ott - L'Ai, come gia' avvenuto con l'elettricita', sta trasformando la societa' e creando una nuova economia. Usa questo parallelismo Brad Smith, presidente di Microsoft, nel suo intervento all'Universita' Luiss Guido Carli per spiegare il futuro dell'Ai e dell'Ai economy. Come per l'elettricita' c'era bisogno di creare tutta una serie di Infrastrutture, la rete elettrica, cosi' avviene per l'intelligenza artificiale.

"L'elettricita' ha portato un enorme innovazione, riguardante la maggior parte delle cose che diamo per scontate.

Immaginate - esemplifica nel corso del suo keynote speech sul tema della governance dell'intelligenza artificiale- cos'e' stato vedere il primo ventilatore elettrico in una calda giornata. L'elettricita' ha creato una nuova economia". Come per l'elettricita' "c'e' l'opportunita' di usare l'Ai per creare un mondo migliore. Le applicazioni dell'Ai stanno trasformando molte aree della societa' ".

Sim

