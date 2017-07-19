AI: Piemonte leader per ricavi, Lombardia per soluzioni create

La Tech Made in Italy: un mercato da oltre 4mld ad alta creazione di valore (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 lug - E' il Piemonte a trainare l'ecosistema economico che ruota attorno all'intelligenza artificiale, ma la Lombardia vince per innovazione. E' questa la mappa dell'AI made in Italy, che vale 4,1mld di euro di ricavi totali, supportato da una forza lavoro specializzata di 22.740 dipendenti. La formula italiana, secondo uno studio realizzato da La Tech Made in Italy in collaborazione con Altermind, vince soprattuto per redditivita': il ricavo medio per singola soluzione AI si attesta infatti su 69,1mln di euro, con un rendimento medio per addetto pari a 179.000 euro. A livello geografico, la creazione di valore su larga scala resta, pero', ancora strutturalmente concentrata attorno a pochi hub dominanti, con una netta scissione tra i territori che generano i maggiori volumi finanziari e quelli che registrano la piu' alta densita' di innovazione software. Il Piemonte guida la classifica economica nazionale raccogliendo 2,29mld di euro di ricavi, una cifra che da sola rappresenta il 55,7% dell'intero giro d'affari del Paese, pur essendo concentrata su appena tre soluzioni. La Lombardia si posiziona invece al secondo posto per ricavi totali con 1,02mld di euro (24,9% del totale), ma si conferma il vero e proprio laboratorio d'Italia e il cuore pulsante dello sviluppo, dominando nettamente il panorama tecnologico con ben 29 soluzioni AI attive sul territorio. Al terzo posto si consolida la Toscana, che registra 705mln di euro di ricavi, corrispondenti al 18,2% del totale, sostenuti da sei soluzioni software dedicate.

Molto piu' distanti le altre regioni. Per quanto riguarda la paternita' delle soluzioni AI, dietro la Lombardia si posizionano l'Emilia Romagna con nove soluzioni, la Campania (8), il Veneto (7) e il Lazio (6). Dal punto di vista della performance finanziaria, invece, troviamo la Campania a 15,6 mln di euro (0,4%), il Lazio a 12,1mln (0,3%), le Marche a 11,2mln (0,3%) e l'Emilia Romagna a 6,7mln (0,2%). I volumi piu' ridotti si registrano in Veneto con 2mln di euro, in Friuli Venezia Giulia con 1,3mln e in Puglia con 0,2mln.

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(RADIOCOR) 18-07-26 12:02:11 (0213) 5 NNNN