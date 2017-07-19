AI: per Pissarides (Premio Nobel) non amplifichera' produttivita', rimboccarsi le maniche

Boom Ipo tech? Investimenti non giustificati (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 20 mag - 'L'intelligenza artificiale non e' ancora in grado di migliorare la produttivita' come ha fatto a livello di dati'. Quindi, 'se si vuole aumentare la produttivita' in Italia bisogna fare tante altre cose: agire e rimboccarsi le maniche'. A dirlo e' Christopher Pissarides, Premio Nobel per l'economia 2010, nel corso dell'evento "Domanda di lavoro e competenze nell'era dell'intelligenza artificiale", che si e' svolto nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Gruppo Il Sole 24 ORE e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento e con la collaborazione del Comune e dell'Universita' di Trento.

Sebbene, secondo alcuni economisti, l'utilizzo dell'AI spingera' molto la produttivita', 'non ci sono evidenze concrete', afferma Pissarides, spiegando che l'implementazione dell'Intelligenza artificiale 'nel settore manifatturiero sara' piu' orientata a potenziare le capacita' umane che non nei servizi'. Quindi, 'in Paesi come la Germania e l'Italia potrebbe esserci un miglioramento', ma nel complesso 'non avrebbe effetti sul grosso dell'economia.

Interpellato sulla raffica di Ipo in arrivo nel settore tech, l'economista sostiene 'c'e' sempre una tendenza da parte delle Borse ad esagerare le cose sul fronte investimenti'. Ad esempio, come e' accaduto ai tempi della bolla dot-com. Oggi 'la situazione e' migliorata', sostiene Pissarides, portando come esempio il caso di Nvidia, il colosso Usa che produce chip, ritenendo che 'finche' utilizzeremo i computer ci sara' una domanda crescente per i chip'. Questo pero' 'giustifica tutto il denaro che viene investito', si domanda il Premio Nobel. 'Vi assicuro di no, non mi vergogno a dirlo. Posso dire che non voglio investire il mio denaro in attivita' di questo genere'.

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(RADIOCOR) 20-05-26 17:34:15 (0614) 5 NNNN