AI: Orsini, mettere a terra su produzioni industriali e' la via

Debito pubblico europeo per sostenere nuove industrie (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bologna, 14 set - L'intelligenza artificiale "e' la nuova rivoluzione industriale, sara' la nuova luce. Soprattutto sulla physical AI, dobbiamo avere e avremo la capacita' di mettere a terra le applicazioni verticali sulle nostre produzioni industriali, quella sara' la via". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo all'assemblea pubblica di Confindustria Emilia. Anche su questo "l'Europa non fa i compiti a casa, perche', in un ragionamento complessivo, noi chiediamo debito pubblico europeo per fare le ciclabili, noi chiediamo debito pubblico europeo per mettere al centro quelle nuove industrie che saranno in grado di rendere competitive le nostre imprese", ha detto Orsini, spiegando che "l'intelligenza artificiale, i satelliti, gli umanoidi, saranno le prossime frontiere che noi per forza dobbiamo sostenere, perche' saranno sicuramente le nuove opportunita'".

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(RADIOCOR) 14-09-26 13:11:30 (0282) 5 NNNN