AI: OpenAI e Google vendono modelli a gruppi cinesi nella lista nera Usa (FT)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 lug - OpenAI e Google stanno vendendo servizi di intelligenza artificiale avanzata a colossi tecnologici cinesi, inseriti nella lista nera del Pentagono, con filiali con sede a Singapore di Alibaba, Baidu e Tencent, evidenziando una lacuna negli sforzi di Washington per rallentare lo sviluppo dell'AI da parte di Pechino. Lo riportato il Financial Times, spiegando che le vendite sono legali, ma la vicenda ha riacceso le richieste di una regolamentazione piu' severa sui modelli AI, simile alle restrizioni gia' esistenti sull'export di chip. Le aziende statunitensi hanno confermato al Financial Times di aver fornito servizi di AI alle filiali singaporiane di Alibaba, Baidu e Tencent, che il governo statunitense ha accusato di collaborare con l'esercito cinese. Contattata dal Financial Times questa settimana, OpenAI ha dichiarato di aver sospeso il mese scorso l'accesso alla sua API, l'interfaccia software che consente agli sviluppatori di accedere da remoto ai modelli di AI, agli utenti affiliati ad Alibaba, per timori di un utilizzo illecito.

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(RADIOCOR) 10-07-26 11:40:33 (0247) 5 NNNN