AI: Noci (Politecnico), su formazione in Italia alla riforma Gentile, andare oltre

"Credo che l'AI da questo punto di vista ponga alcune riflessioni: ha ancora senso un modello educativo che fornisce una conoscenza enciclopedia? ". Se lo chiede Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano, alla tavola rotonda sull'Ai per i 160 anni del Sole 24 Ore.

"E' un tema gigantesco che va affrontato. In Italia siamo alla riforma Gentile, qualcosa e' successo, inviterei questo Paese a riflettere e andare oltre la riforma Gentile".

Rispondendo a una sollecitazione di Paolo Benanti, professore Luiss, sul fatto che con l'Ai sono stati persi posti di lavoro (migliaia negli Usa) anche in ambito Stem, Noci sottolinea: "abbiamo bisogno di nuovo ciclo diverso sulle Stem, credo questo ci porta a un secondo tema: credo che l'AI renda evidente la necessita' di un umanesimo cognitivo".

In un mondo in cui tecnologia diventera' modello esecutivo "l'uomo non potra' essere imprigionato solo sulle Stem, ma dev'essere colui che sara' in grado di interpretare processi umani, sociali culturali, ovvero il pane fondamentale che guidera' l'intelligenza artificiale che intelligenza non e'".

