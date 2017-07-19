AI: Meloni, Italia all'avanguardia, lavoriamo per colmare mismatch competenze

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 feb -"L'Italia e' tra le prime Nazioni ad essersi dotate di una legge nazionale sull'intelligenza artificiale, all'interno della quale e' previsto l'Osservatorio sull'adozione dell'IA nel mondo del lavoro". Lo ha sottolineato Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, in un messaggio al convegno su AI e lavoro. "La nascita dell'Osservatorio e' una delle azioni connesse all'impegno piu' ampio che l'Italia sta portando avanti in ambito internazionale, e che ha trovato declinazione concreta nella decisione assunta nel corso della Presidenza italiana del G7 di dare vita ad un Piano d'Azione sull'uso dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. In coerenza con questa impostazione, il Governo sta lavorando seguendo tre direttrici fondamentali che guardano alla formazione delle competenze, alla qualita' del lavoro e dei servizi offerti, alla governance dei sistemi che utilizzano l'intelligenza artificiale. Come ci ricorda la Banca Mondiale, la competenza e' la chiave per fare la differenza in quest'epoca. Per questo il Governo e' impegnato, anche in collaborazione con le grandi aziende leader in questo settore, per colmare il mismatch esistente tra esigenze delle imprese e professionalita' disponibili, favorire lo sviluppo e il riconoscimento di nuove competenze e promuovere attivita' di reskilling e upskilling per tutti".

