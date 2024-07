AI: Meloni a premier Cina, sviluppare ragionamento comune, errore ignorare rischi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Pechino, 28 lug - "L'intelligenza artificiale generativa e' destinata a incidere profondamente sui nostri tessuti sociali, economici e a cambiare radicalmente interi segmenti produttivi. So che anche in Cina e' in corso un vivace dibattito su quelle che sono state definite 'nuove forze produttive', alludendo, immagino, proprio all'impatto che l'intelligenza artificiale puo' avere sulla produttivita', cosi' come, aggiungo, sulla creazione e sulla distruzione di posti di lavoro. Ognuno di noi sta sviluppando un diverso approccio, ma io credo che al di la' delle diverse sensibilita' sia fondamentale sviluppare un ragionamento comune, proprio alla luce delle ricadute che l'IA avra' sul mondo del lavoro, anche per quelle professioni a piu' elevata specializzazione". Cosi' la premier Giorgia Meloni, parlando al Business Forum Italia-Cina in corso a Pechino. "Sarebbe un gravissimo errore - ha avvertito - ignorare i crescenti rischi di polarizzazione e di ulteriore verticalizzazione della ricchezza, per non dire di quelli associati alla perdita di controllo umano sulle decisioni che prenderanno le macchine, impiegate nei piu' svariati settori, inclusi quelli medici, o della sicurezza o ancora nel campo militare. Affrontare queste sfide richiede una collaborazione costruttiva e trasparente. Sono questi elementi, assieme al rispetto dei principi di reciprocita' e parita' di condizioni, che costituiscono la chiave di volta delle relazioni tra Nazioni".

