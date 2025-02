Ai: Levi (iliad), fondamentale per Europa e Italia, trasformare in opportunita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Saturnia (Gr), 28 feb - 'E' fondamentale per l'Europa, per l'Italia, non subire la rivoluzione dell'intelligenza artificiale, ma al contrario trasformarla in una grandissima opportunita''. Lo ha detto Benedetto Levi, amministratore delegato di iliad Italia, a margine della Winter Edition del Forum in Masseria, organizzato alle Terme di Saturnia da Bruno Vespa e Comin & Partners. 'Noi come gruppo iliad oggi siamo presenti in 23 paesi nel mondo e stiamo investendo ingenti quantita' di denaro proprio nell'intelligenza artificiale, sono piu' di 3 miliardi di euro che investiremo nei prossimi anni sulla potenza di calcolo, sui data center, sulla ricerca in intelligenza artificiale perche' crediamo che per un operatore di telecomunicazioni come noi ma in generale proprio per la competitivita' europea sia fondamentale cavalcare questa rivoluzione dell'intelligenza artificiale, spostare il baricentro sempre piu' in Europa e veramente sfruttare al massimo i benefici e le opportunita' che questa tecnologia portera' per tutti noi', ha aggiunto Levi.

