AI: Le Maire, serve una comunita' europea dell'intelligenza artificiale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 mar - Il ministro francese dell'Economia Bruno Le Maire "propone la creazione di una comunita' europea dell'intelligenza artificiale" per coordinare meglio i mezzi per innovare in questo settore. In un'intervista al Sunday Journal, Le Maire spiega che 'questo progetto riunirebbe i migliori ricercatori, i migliori scienziati, le migliori start-up, i migliori data center attorno a principi comuni, per prevenire la sicurezza e gli abusi culturali'.

"E' giunto il momento che l'Unione Europea abbracci l'innovazione e il rischio, dando priorita' agli investimenti massicci rispetto alla regolamentazione. Cosa vogliamo diventare? Produttori di nuova conoscenza? O semplici clienti di Meta e Google?", si chiede Bruno Le Maire.

red

