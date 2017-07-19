AI: la usano 9 professionisti su 10, ma il 63% solo per scrivere mail

Osservatorio Platform Thinking Hub PoliMi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 ott - 'La GenAI non fallisce perche' inefficace, ma perche' la stiamo usando nel modo sbagliato. Stiamo affrontando una rivoluzione sistemica in grado di ridefinire i legami tra attivita' e processi, ma spesso riduciamo la GenAI a un correttore di bozze per le email". Mette in guardia cosi' Daniel Trabucchi, Direttore dell'Osservatorio Platform Thinking Hub del Politecnico di Milano, parlando della rivoluzione nel mondo del lavoro con l'arrivo dell'intelligenza artificiale. Una tecnologica ormai entrata nell'uso comune, secondo i dati raccolti dall'Osservatorio: 9 professionisti italiani su 10 la usano almeno una volta a settimana, 6 su 10 piu' volte al giorno, ma quasi solo per la ricerca di informazioni (86%), la generazione di opzioni alternative (67%), il riassunto di testi (63%) e la scrittura di email (63%). E' la faccia italiana dei quello che il Mit ha definito il GenAI Paradox, secondo cui il 95% dei progetti pilota in ambito GenAI non porta valore concreto e solo il 5% genera ritorni misurabili.

La maggioranza delle organizzazioni non offre ancora un vero supporto alla diffusione di GenAI: il 43% delle imprese non ha alcun piano strutturato o linee guida per la Gen Ai, il 35% ha diffuso solo policy d'uso, il 31% ha definito progetti pilota. Tra i diversi modelli di GenAI, a livello individuale ChatGPT domina nettamente: e' utilizzato dal 65% dei professionisti, seguito da Microsoft Copilot (39%) e poi Google Gemini (26%), Perplexity (19%), Claude (13%) e Grok (3%).

ami-com

(RADIOCOR) 19-10-25 11:42:58 (0193) 5 NNNN