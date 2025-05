AI: Ipsos, 71% italiani conosce false immagini e testi generati digitalmente -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 mag - In Europa inoltre secondo lo studio Ipsos, ben 5 adulti su 100 riportano di essere stati vittime di frodi attraverso l'uso di deepfake. La percentuale di individui che negli ultimi mesi sono stati contattati con una richiesta di invio di denaro da qualcuno che dichiarava di essere in difficolta' finanziarie e' del 23%, coloro che sono stati contattati da qualcuno che fingeva di appartenere a un'organizzazione riconosciuta, chiedendo informazioni personali o denaro sono a quota 21%. Inoltre il report evidenzia altre percentuali significative: il 9% ha effettuato un acquisto da un negozio online e il negozio si e' rivelato falso (il prodotto non e' arrivato/qualita' diversa), il 7% e' stato indotto con l'inganno a sottoscrivere un servizio a pagamento continuativo online, il 5% e' stato truffato da qualcuno che ha usato un deepfake in una telefonata o videochiamata, il 4% e' stato convinto da un influencer a investire in una criptovaluta o in un altro progetto che si e' rivelato dannoso (come uno schema piramidale/Ponzi) e infine il 2% ha acquistato online i biglietti per un evento, un concerto o un viaggio e i biglietti si sono rivelati falsi. I deepfake pero' preoccupano molto, sia le persone sia le aziende in Italia: tra coloro che non sono preoccupati le persone sono il 22%, mentre le aziende sono il 16%, tra i preoccupati le persone sono ben il 63% ma le aziende lo sono di piu', arrivano al 78%. Non sanno esprimersi il 15% delle persone e il 6% delle aziende. Per contrastare i pericoli dei deepfake sono richiesti quindi secondo lo studio Ipsos software e regole. Sul fronte dei cittadini la richiesta di software in grado di riconoscere i deepfake e' sostenuta dal 47% delle persone, mentre per le aziende sono necessari per il 64% degli intervistati. Per il 42% dei cittadini c'e' bisogno di regole piu' chiare dal punto di vista legale ma le aziende lo chiedono per il 34%, per il 36% di cittadini sono necessarie pene piu' severe per le truffe e il furto di identita' mentre per il 35% delle aziende bisogna responsabilizzare i social media e i media tradizionali a fare di piu'. Infine per il 25% dei cittadini e' necessaria una maggiore consapevolezza personale dei rischi, percentuale che sale al 32% tra le aziende. E riguardo a come si attrezzano le aziende per ridurre i Cyber Risk, l'indagine registra che il 10% tra loro non sentono l'esigenza di fare niente, il 25% si appoggia a una struttura esterna o della capogruppo. Il 41% ha poi una struttura dedicata interna, con partnership esterne e il 24% ha persone che se ne occupano, ma non una struttura definita.

