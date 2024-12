AI: indagine Unioncamere, la crescita in Italia e' disomogenea

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 dic - - L'utilizzo dell'intelligenza artificiale (AI) in Italia sta crescendo nel sistema delle imprese ma in modo non omogeneo. Lo rivela un'indagine di Unioncamere. La AI e' piu' diffusa per ora nel Centro-Nord. Tra le imprese che gia' la utilizzano, il 67,8% e' situato in Lombardia, Piemonte, Lazio, Emilia Romagna e Veneto. Le province con un maggiore tasso di diffusione sono Milano, Roma, Torino, Verona e Reggio Emilia. L'analisi e' stata realizzata da Unioncamere e Dintec sulla base dei dati dell'Osservatorio Punti impresa digitale delle Camere di commercio. Quest'anno la AI e' entrata a far parte del patrimonio tecnologico dell'11,4% delle attivita' produttive (nel 2021 se ne avvaleva solo il 5,7% delle imprese). In quest'arco di tempo le imprese hanno investito con decisione soprattutto nel cloud (44,4%), nei sistemi di pagamento digitali (41,3%) e nella cybersicurezza (41,2%).

Secondo l'analisi, il sistema produttivo guarda con crescente attenzione all'intelligenza artificiale che viene indicata come priorita' per gli investimenti nelle tecnologie strategiche da potenziare entro il 2027.

'Le tecnologie digitali sono strumenti indispensabili per sostenere la crescita e la competitivita' delle nostre imprese' sottolinea Andrea Prete, presidente di Unioncamere.

'In Italia, aggiunge, sono in decisa crescita gli investimenti in AI e per questo il sistema camerale intende continuare ad aiutare le imprese a sfruttarne i vantaggi in maniera consapevole".

