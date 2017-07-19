AI: in Italia boom di utilizzo app, 254 mln ore in I sem 2025 (Sensor Tower)

Nel primo semestre oltre 8,6 mld sessioni aperte in Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 ago - Gli italiani passano sempre piu' tempo a utilizzare l'intelligenza artificiale generativa (GenAI). Secondo il State of AI Apps Report 2025 dell'americana Sensor Tower - specializzata nelle analisi di mercato delle app e del comportamento utenti - nei primi sei mesi dell'anno nel nostro Paese le app di GenAI sono state utilizzate per 254 milioni di ore complessive, con 8,64 miliardi di sessioni.

In media, se tutti i 58,9 milioni di abitanti le usassero, il tempo speso in queste applicazioni nel nostro Paese equivarrebbe a oltre 4 ore di utilizzo per ogni cittadino. Il dato segna un incremento del 76% rispetto al 2024, a conferma che l'AI e' entrata stabilmente nella vita quotidiana degli italiani. Allo stesso tempo, secondo il report i download di app legate a chatbot che funzionano attraverso AI generative hanno superato quota 18,5 milioni, in crescita del 26,7% su base annua.

