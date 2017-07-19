AI: in Italia boom di utilizzo app, 254 mln ore in I sem 2025 (Sensor Tower) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 ago - Ma sta cambiando il modo in cui gli italiani usano l'intelligenza artificiale generativa. Nel 2024, quasi tre quarti delle interazioni (73,5%) riguardavano lavoro e istruzione, mentre solo il 22% era legato a temi di lifestyle. Nel primo semestre 2025, invece, le richieste su benessere, relazioni sociali, viaggi e alimentazione hanno raggiunto il 34,6%, guadagnando 12,6 punti percentuali in un anno. Nella top 10 delle categorie piu' richieste, nove su dieci rientrano oggi in 'lifestyle & entertainment'.

A livello di app, ChatGPT resta la piu' diffusa a livello mondiale con 940 milioni di download dal 2022, seguita a distanza da Google Gemini (200 milioni) e dalla piu' recente DeepSeek (127 milioni), l'app cinese che al momento non e' disponibile in Italia ma che rimane popolare soprattutto in Asia.

Il confronto con i motori di ricerca mostra che Google mantiene ancora il primato nell'uso costante, seppure insidiato sempre piu' dal rivale ChatGPT. A giugno 2025 gli utenti lo hanno utilizzato in media per 18,6 giorni al mese, contro i 13,2 giorni di ChatGPT. Tuttavia, l'assistente di OpenAI ha piu' che raddoppiato la frequenza d'uso rispetto a due anni fa (da 5 a 13 giorni), avvicinandosi a piattaforme social come X (13,7 giorni medi) e superandone altre popolari come Reddit (12,2 giorni medi).

