Ai Hub: Urso, importante sede a Roma, da emergenze Africa ora si pensa al futuro -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 giu - In occasione del lancio ufficiale dell'Hub il 20 giugno, saranno anche formalizzati accordi e intese chiave che rafforzano la visione dell'Hub come piattaforma globale per la cooperazione sull'intelligenza artificiale. Tra questi, un memorandum d'intesa con la Repubblica del Congo per avviare una collaborazione strutturata nelle aree coperte dall'Ai Hub; un accordo di partnership con Microsoft, incentrato su percorsi di apprendimento, fluidita' dell'intelligenza artificiale e integrazione della piattaforma; e un accordo amministrativo con la Commissione europea (DG CNECT) che sancisce il ruolo della Commissione all'interno del gruppo direttivo esecutivo dell'Hub, attraverso sinergie con progetti e iniziative europee. Infine, sara' firmato un memorandum d'intesa tra il Mimit e la Fondazione Med-Or per un accordo quadro triennale che promuove azioni congiunte nell'ambito del Piano Mattei, con particolare attenzione a iniziative ad alta tecnologia nei campi dell'intelligenza artificiale, della transizione digitale e della formazione avanzata nei Paesi africani prioritari.

