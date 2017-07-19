AI: Fontana, promuovere competenze per rafforzare la partecipazione democratica -2

Camisani, 'Cyberumanesimo per preservare liberta' ed etica' (Il Sole 24 Ore Radiocor) -Roma,29 ott- Fontana ha posto l'accento, in particolare, su educazione e formazione affinche' le nuove generazioni sappiano usare la tecnologia comprendendola.

Camisani ha parlato, tra l'altro, della continuita' tra mondo digitale e mondo reale, dei rischi dell'intelligenza artificiale e dell'importanza dell'alfabetizzazione digitale.

Al centro del suo discorso anche la tutela dei dati e la protezione dalle truffe. Il docente ha sottolineato il ruolo del Parlamento come "bussola continua che garantisce l'equilibrio tra innovazione e diritti". E, ha concluso: "La strada e' quella del cyberumanesimo, una filosofia che mette l'uomo al centro e riconosce la tecnologia come parte dell'evoluzione culturale, ma come strumento e non come fine, preservando liberta', etica e consapevolezza".

Bof

(RADIOCOR) 29-10-25 12:54:44 (0392)GOV 5 NNNN