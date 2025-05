Ai: etica ed eredita' del Papa al centro della prima giornata della RomeCup

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mag - Nel primo giorno del conclave, si e' aperta con un dibattito sull'eredita' di Papa Francesco la riflessione iniziale sull'etica e la tecnologia della 18esima edizione della RomeCup, evento promosso da Fondazione Mondo Digitale Ets dedicato all'incontro tra intelligenza artificiale, robotica e giovani talenti. La manifestazione continua domani all'Universita' degli Studi Roma Tre e il 9 maggio in Campidoglio per le premiazioni finali con il sindaco Roberto Gualtieri. Con oltre 4.000 partecipanti attesi, piu' di 100 team in sfida nelle competizioni di robotica, 27 squadre impegnate nei contest creativi con 10 atenei italiani, 31 talk di orientamento universitario, 300 candidature al Research Award dedicato a giovani ricercatori e 35 organizzazioni che presentano prototipi innovativi, RomeCup 2025 si conferma, sottolinea la nota, il piu' grande evento italiano dedicato ai giovani su queste tematiche cruciali per il futuro e la crescita del nostro Paese.

'I temi della RomeCup 2025, intelligenza umana e artificiale come sfide per il benessere olistico, non rappresentano piu' il futuro, ma il presente. Il nostro impegno deve mirare a contrastare i divari di genere, come la predominanza maschile nelle discipline Stem, bilanciando questa disparita' con una maggiore valorizzazione della presenza femminile nella scienza', ha affermato Massimiliano Fiorucci, rettore dell'Universita' Roma Tre.

Per Mirta Michilli, direttrice generale di Fondazione Mondo Digitale, 'RomeCup e' molto piu' di un evento: e' una piattaforma di possibilita', un acceleratore di fiducia, una mappa viva dei nuovi bisogni educativi e delle opportunita' sociali emergenti. E' il luogo dove tecnologia e umanita' si incontrano, non per competere, ma per costruire insieme.

Abbiamo scelto di aprire questa edizione con una riflessione profonda di Papa Francesco. In un tempo segnato da disuguaglianze crescenti e solitudini educative, crediamo che l'innovazione debba servire a connettere, non a dividere. A includere, non a escludere. A costruire comunita', non solo competenze'.

com-Sim

(RADIOCOR) 07-05-25 15:14:53 (0532) 5 NNNN