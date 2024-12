AI: Elon Musk apre un nuovo fronte legale contro OpenAI -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 dic - Elon Musk non e' al suo primo tentativo: a marzo aveva presentato una prima denuncia contro OpenAI e i suoi due fondatori, Sam Altman e Greg Brockman, che poi aveva accusato di frode, cospirazione e pubblicita' ingannevole. Successivamente aveva ritirato la denuncia, prima di rilanciarla "per includere le accuse secondo cui Microsoft e OpenAI avrebbero violato le leggi antitrust quando il creatore di ChatGpt ha chiesto agli investitori di accettare di non investire in societa' concorrenti, inclusa l'ultima startup di Musk, xAI", ha detto Cnbc. "Nella loro mozione per un'ingiunzione preliminare, gli avvocati di Musk sostengono che a OpenAI dovrebbe essere vietato di trarre vantaggio da informazioni sensibili ottenute in modo illecito", spiega la Cnbc. Da quando ha disinvestito da OpenAI, Elon Musk e' stato tra le principali voci critiche, mettendo in guardia sui rischi che l'AI rappresenta, secondo lui, per il futuro dell'umanita'.

red-Mar

(RADIOCOR) 01-12-24 13:27:37 (0254) 5 NNNN