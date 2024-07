AI: dossier Senato, 'faro' del Parlamento su sfide e criticita'

A Palazzo Madama 20 Ddl e indagini conoscitive (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 lug - Indagini conoscitive e presentazione di disegni di legge testimoniano l'attenzione a livello parlamentare per le sfide poste dall'avvento dell'intelligenza artificiale. Una panoramica dell'attivita' del Senato nella precedente legislatura (la XVIII) e in quella attuale (XIX legislatura) e' contenuta in un dossier presentato dall'Uvi, l'Ufficio valutazione impatto di Palazzo Madama, sul tema 'Intelligenza artificiale.

Governance, responsabilita' e privacy: perche' serve una regolamentazione?' Il documento ripercorre il quadro generale, le regolamentazioni a livello europeo, una comparazione con altre realta' a livello internazionale oltre alla strategia italiana in materia. Per quanto riguarda le proposte legislative presenti in Senato, si riferisce che 'alcune hanno ad oggetto l'intelligenza artificiale in quanto tale, altre contemplano un riferimento all'impiego di tale tecnologia in relazione all'ambito normativo oggetto della proposta'. Piu' nel dettaglio, su un complesso di 1.095 Ddl presentati nei primi 20 mesi della XIX legislatura sono cinque i disegni di legge 'generali', tra cui quello delega presentato dal Governo, e 15 quelli che contemplano l'uso dell'intelligenza artificiale in settori specifici, trattando 'alcune possibili criticita'' o in cui 'il campo di attivita' potrebbe trarre un vantaggio consistente dall'integrazione degli strumenti di intelligenza artificiale, come ad esempio la sanita', il fisco e la sicurezza' (nella XVIII legislatura sono stati 14 su 2.497 presentati).

nep

(RADIOCOR) 28-07-24 18:46:35 (0454) 5 NNNN