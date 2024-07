AI: dossier Senato, 'faro' del Parlamento su sfide e criticita' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 lug - Accanto all'attivita' legislativa, si sono svolte o sono in corso delle indagini conoscitive. Un primo approfondimento e' stato svolto nella scorsa legislatura da parte della commissione Attivita' produttive ed ha 'offerto approfondimenti sulle tendenze, le sfide e le opportunita' che l'IA rappresenta per lo sviluppo tecnologico e socioeconomico del paese'. Con l'avvio della XIX legislatura, 'l'attenzione si e' ulteriormente ampliata a settori specifici come la sicurezza nazionale, la trasparenza dei processi decisionali ed elettorali, e l'impatto dell'IA nel settore della giustizia' con le attivita' delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia. 'Queste indagini hanno portato alla luce questioni critiche riguardanti l'uso responsabile dell'IA e la sua influenza sui processi democratici e legali'. Inoltre la commissione Politiche Ue si e' occupata della proposta di direttiva sull'adeguamento delle norme di responsabilita' civile all'Intelligenza artificiale e del regolamento per regole armonizzate sull'Intelligenza artificiale. A loro volta, le commissioni Cultura e Ambiente 'hanno ampliato il focus a settori come la pianificazione e il monitoraggio delle infrastrutture, dimostrando l'importanza trasversale dell'IA in vari ambiti dello sviluppo nazionale'. Le due Commissioni per la tutela dei diritti umani e per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo hanno evidenziato 'il legame tra IA e diritti fondamentali, sottolineando l'importanza di un approccio etico all'innovazione tecnologica'.

