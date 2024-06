AI: Deloitte, 67% italiani crede che benefici in ufficio supereranno criticita'

Report 2024 Human Capital Trends (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 giu - Il 67% degli italiani pensa che i benefici dell'AI in ufficio supereranno le criticita'. Allo stesso tempo, il 76% vorrebbe che la propria organizzazione li aiutasse a immaginare come utilizzare le proprie competenze in un futuro high tech, un processo di formazione che, finora, e' stato intrapreso solo dal 43% delle organizzazioni. E' quanto emerge dall'edizione 2024 del report di Deloitte 'Human Capital Trends', uno studio globale condotto dal network su oltre 14 mila intervistati in 95 Paesi. Come emerge anche dalla GenZ e Millennial Survey 2024 di Deloitte, mentre il 75% delle organizzazioni a livello globale intende accelerare l'uso dell'AI nei prossimi cinque anni, solo il 13% dei lavoratori ha ricevuto formazione sulle competenze relative all'AI nell'ultimo anno. D'altra parte, dalla stessa ricerca emerge con chiarezza che conoscere meglio e utilizzare la GenAI porta a minor preoccupazione e maggiore consapevolezza circa i benefici che puo' avere nel mondo del lavoro. Tra gli utilizzatori della GenAI, inoltre, l'80% dei GenZ e l'84% dei Millennial concordano sul fatto che questa avra' un effetto migliorativo sul work-life balance. Il 79% della GenZ e l'86% dei Millennial, poi, pensa che l'AI migliorera' il modo in cui lavora.

