AI: da Gates Foundation almeno 1 mld $ per ampliare accessibilita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 set - La Gates Foundation ha annunciato l'intenzione di investire almeno un miliardo di dollari Usa nei prossimi due anni per ampliare l'accesso all'intelligenza artificiale e alle soluzioni, opportunita' e conoscenze da essa abilitate, 'risorse che troppo spesso sono rimaste fuori dalla portata di molte persone in tutto il mondo', spiega la Fondazione in una nota.

L'annuncio coincide con la pubblicazione del decimo rapporto annuale 'Goalkeepers' della Fondazione, che quest'anno si concentra sulle azioni urgenti necessarie per garantire che l'IA contribuisca a ridurre, anziche' ampliare, il divario tra i piu' ricchi e i piu' poveri. Il rapporto del 2026, intitolato 'Make This Matter: AI, Equity, and the Choice We Can't Delay' (Dare valore all'IA: equita' e una scelta che non possiamo rimandare), sostiene che la traiettoria dell'IA non e' predeterminata. Il margine di tempo per influenzare chi ne trarra' beneficio, e con quali tempistiche, e' ristretto. Il documento presenta esempi di partner sostenuti dalla fondazione che stanno gia' cambiando vite umane grazie all'uso dell'IA in cliniche, aule scolastiche e piccole aziende agricole. 'La Gates Foundation e' nata in parte per affrontare un fondamentale fallimento del mercato: le persone con le maggiori necessita' hanno spesso il minor potere di influenzare la direzione dell'innovazione e degli investimenti - scrive Bill Gates, presidente della Gates Foundation, nel rapporto -. Gran parte del nostro lavoro e' stato dedicato a colmare questo divario. L'IA pone la stessa sfida, ma a una velocita' molto piu' elevata. Se lasciata alla sola logica di mercato, gli strumenti piu' avanzati verranno sviluppati innanzitutto per le persone e le istituzioni in grado di pagarli, e non necessariamente per coloro che potrebbero trarne il maggior beneficio'.

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(RADIOCOR) 15-09-26 10:09:13 (0247) 5 NNNN