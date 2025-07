Ai: Capitanio, urgente tema 'allucinazioni', serve responsabilita' editoriale -INTERVISTA

Stesse regole per Big Tech e tutela minori tra le sfide (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 lug - Stesse regole per le Big Tech, perseguire la responsabilita' editoriale per piattaforme, social e anche per i nuovi sistemi di Ai come gli Llm (Large language models), tutela dei minori sul web, tutela del diritto d'autore: saranno queste le principali sfide che l'Agcom, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, si trovera' ad affrontare nei prossimi anni.

Sfide che emergono gia' dai filo rosso che lega la relazione annuale presentata oggi in Parlamento. Occorrono uguali regole con i colossi del web, norme per il silenzio elettorale anche sul web, per la rilevazione delle ascolti nelle piattaforme, dice la relazione che sancisce il sorpasso del web sulla tradizionale tv come primo mezzo di informazione. "Il super citato 'level playing field' non vuol dire mettere dei freni a colossi ma dare la possibilita' a tutti di competere con le stesse regole. Altrimenti si va verso un monopolio economico e culturale", dice Capitanio in un'intervista a Radiocor. "Per fare questo nessuno vuole fare la guerra, ma serve un dialogo a livello europeo con le piattaforme, evitando che ogni singola nazione adotti imposizioni".

Al 2027, anno in cui finisce il mandato dell'Autorita' guidata da Giacomo Lasorella, "mi auguro - dice Capitanio - ci sia la messa a terra di alcuni principi fondamentali come la tutela dei minori e degli utenti sul web, con la possibilita' quasi automatizzata di rimuovere contenuti pericolosi e illegali e il rispetto delle regole del mercato a cui sono gia' sottoposti altri mezzi di comunicazione".

Ultimo ma non ultimo, la regolazione e la vigilanza sui sistemi di AI: "bisogna perseguire l'obiettivo della responsabilita' editoriale non solo delle piattaforme, dei social ma anche dei nuovi strumenti Llm. Qualcuno si deve assumere la responsabilita' dell'output del contenuto, considerato il tema urgentissimo delle cosiddette 'allucinazioni' (quando un modello linguistico, spesso un chatbot di Ai generativa, percepisce modelli o oggetti inesistenti o impercettibili, creando output privi di senso o imprecisi, ndr), del diritto d'autore e del confezionamento dell'output. La logica dei modelli di AI che e' probabilistica cozza con il diritto alla correttezza dell'informazione. Inoltre l'AI gia' oggi sta cannibalizzando l'equo compenso se non si impone la trasparenza delle fonti".

