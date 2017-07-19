AI: Calderone, Osservatorio su impatto per evitare discriminazioni
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 ott - La legge sull'intelligenza artificiale introdotta in Italia, ricorda la ministra del Lavoro Marina Calderone nel corso di un intervento agli Stati Generali dell'Adepp, affida al ministero di via Veneto "l'Osservatorio per l'impatto sul mondo del lavoro". Calderone spiega che prima di tutto vorra' ascoltare le categorie, "chi e' portatore di interessi legittimi". Ci si incontrera' "a quel tavolo per la neutralita' della AI, per evitare discriminazioni tra lavoratori".
Ggz
(RADIOCOR) 16-10-25 14:57:22 (0486) 5 NNNN