AI: Butti, no a visione distopica, non distruggera' il lavoro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trento, 15 mar - Non bisogna avere una visione distopica sugli effetti dell'intelligenza artificiale, che non distruggera' il lavoro ma va gestita. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega all'innovazione tecnologica Alessio Butti, in conferenza stampa al termine del G7 Industria e Tecnologia. 'Non si deve avere una visione distopica, non tutto avra' un effetto distruttivo sull'occupazione, alcuni lavori spariranno, altri nasceranno, bisogna essere ottimisti, facendo leva su quello che la storia ci offre - come i luddisti che distruggevano i telati. Anche internet non ha distrutto il lavoro', ha detto Butti, ammettendo che con l'intelligenza artificiale 'l'atteggiamento e' piu' sfidante rispetto al passato e per questo tutti gli organismi nazionali e internaizonali si stanno attrezzando' sul fronte normativo. Ricordando che secondo una serie di studi 'il mondo dell'industria nei prossimi anni avra' bisogno di milioni di posti di lavoro, l'automazione - opportunamente normata e disciplinata - puo' esserci utile', ha continuato Butti, aggiungendo che 'non esiste al mondo una tecnologia che non abbia migliorato le condizioni di vita sul posto di lavoro', concludendo che 'laddove ci sara' automazione, con il reskilling si potranno usare i lavoratori per altre cose'.

Fla-Enr

