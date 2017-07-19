AI: Bruxelles, diffondere l'intelligenza artificiale nei settori chiave -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 8 ott - La strategia "Apply AI" mira a sfruttare il potenziale trasformativo dell'intelligenza artificiale promuovendone l'adozione in settori strategici e pubblici, tra cui sanita', farmaceutica, energia, mobilita', produzione, edilizia, agroalimentare, difesa, comunicazioni e cultura. Sosterra' inoltre le piccole e medie imprese e aiutera' le industrie a integrare l'intelligenza artificiale nelle loro attivita'. Tra le misure la creazione di centri di screening avanzati basati sull'intelligenza artificiale per l'assistenza sanitaria e il supporto allo sviluppo di modelli di frontiera e di intelligenza artificiale agentica, pensati appositamente per settori quali la produzione, l'ambiente e la farmaceutica.

Bruxelles indica che sta gia' lavorando per 'mobilitare' circa 1 miliardo di euro. In futuro, nuove iniziative in settori come la finanza, il turismo e l'e-commerce potrebbero integrare questi settori.

Inoltre l'intenzione e' accelerare il 'time-to-market' (periodo di tempo tra l'ideazione di un prodotto o servizio e la sua disponibilita' sul mercato) collegando infrastrutture, dati e strutture di test; rafforzare la forza lavoro a livello europeo per essere pronti per l'intelligenza artificiale in tutti i settori; lanciare un'iniziativa di intelligenza artificiale di frontiera per supportare l'innovazione riunendo i principali attori europei nel campo dell'intelligenza artificiale. Per coordinare l'azione, la Commissione vuole creare un'Alleanza Apply AI, forum che riunisce industria, settore pubblico, mondo accademico, parti sociali e societa' civile.

Per la strategia nella scienza, il perno dell'azione Ue e' Rase - Resource for AI Science in Europe, un istituto europeo virtuale per mettere in comune e coordinare le risorse di IA.

La Commissione parla di misure per attrarre talenti scientifici globali e professionisti altamente qualificati a "Scegliere l'Europa". Questo include 58 milioni di euro nell'ambito del progetto pilota Raise per reti di eccellenza e reti di dottorato per formare, trattenere e attrarre i migliori talenti in ambito scientifico e dell'IA. Poi 600 milioni di euro da Horizon Europe per migliorare e ampliare l'accesso alla potenza di calcolo per la scienza. Questo investimento garantira' l'accesso dedicato alle Gigafactory di IA per ricercatori e startup. Infine il raddoppio degli investimenti annuali di Horizon Europe nell'IA a oltre 3 miliardi di euro, incluso il raddoppio dei finanziamenti per l'IA nella scienza.

Aps

