AI: Brancaccio (Ance), saremo a Biennale di Venezia con padiglione dedicato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Saturnia (Gr), 28 feb 'Sull'intelligenza artificiale le associazioni devono avere un ruolo forte. Le nostre piccole e medie imprese sono in ritardo ma piu' del 50% si e' detto pronto a investire in intelligenza artificiale e noi dobbiamo tracciare la strada.

Per questo insieme a tutta la filiera, con artigiani, sindacati e enti bilaterali, saremo quest'anno alla Biennale di Venezia promuovendo un padiglione dedicato all'Ai nelle costruzioni con umanoidi che metteremo a disposizione delle scuole e gli Its'. Lo ha detto Federica Brancaccio, presidente Ance, intervenendo all'edizione invernale del Forum in Masseria. 'L'edilizia come motore del mercato interno e' un settore che in questo momento, con la crisi internazionale e i dazi che si prospettano, puo' garantire la tenuta economica del Paese', ha aggiunto Brancaccio.

