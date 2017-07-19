AI: Bonfiglioli (Conf. Emilia), cogliere sfida e' obbligo e tema attrattivita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bologna, 14 set - L'intelligenza artificiale "non e' un prodotto migliore nel solco di quelli che conosciamo: e' un cambio di paradigma, una di quelle tecnologie che non migliorano un settore, ma ne ridisegnano le fondamenta". Lo ha detto Sonia Bonfiglioli, presidente di Confindustria Emilia Area Centro, intervenendo all'assemblea pubblica dell'associazione, che apre la tredicesima edizione di Farete, la due giorni di networking dedicata alle imprese promossa e organizzata dall'associazione e in corso a Bologna. "Le sfide che abbiamo davanti hanno una forte connotazione tecnologica e morale. Per un Paese e un territorio manifatturiero come il nostro, cogliere questa sfida non e' una scelta, e' un obbligo. Perche' ce lo chiederanno i nostri clienti, e ce lo chiedono soprattutto le nuove generazioni. Se vogliamo essere davvero attrattivi per i giovani talenti, dobbiamo offrire processi e aziende tecnologicamente moderne, all'avanguardia nelle nuove tecnologie, con processi sicuri e qualitativamente solidi", ha detto. Secondo la presidente, quella dell'AI e' "e' la nuova rivoluzione industriale, la sesta. E, che ci piaccia o no, se e' vero che la quarta e' nata come concetto in Germania, e la quinta e' stata abbracciata come valore di sostenibilita' inclusiva in Giappone, questa e' gia' trainata dalla Cina". Questo processo, ha aggiunto, "non si puo' controllare come singolo Paese. Perche' viviamo in un contesto di innovazione tecnologica aperta, dove il sistema e' cosi' esteso e cosi' globale che esercitare un controllo e' impossibile, e le innovazioni si diffondono in fretta e con ampiezza sempre maggiore. Questo rende altrettanto impossibile fare previsioni cosi' come l'eventuale resistenza al cambiamento di un singolo territorio o nazione avrebbe solo l'effetto di rallentare la sua stessa trasformazione mentre il resto del mondo continua la sua strada".

Ars

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