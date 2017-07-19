AI: BlackRock, promessa e' accelerare crescita in lungo termine, ora tema e' scarsita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 lug - La promessa de dell'intelligenza artificiale "e' far accelerare la crescita, almeno per quanto riguarda il Pil pro capite. Se si va indietro nel tempo, negli Stati Uniti dal 1870 a oggi e' di circa il 2% all'anno", l'1,9% per la precisione, "ed e' per lo piu' legata all'innovazione tecnologicay, mentre in precedenza era prevalentemente guidata dalla demografia". Lo ha detto Bruno Rovelli, managing director e chief investment strategist di BlackRock, durante la presentazione del Midyear Global Outlook 2026, a Milano. La domanda che occorre porsi e' "se l'AI non sia altro che una delle tante innovazioni tecnologiche che hanno caratterizzato gli ultimi 150 anni e quindi non fa altro che tenerci su questo sentiero di crescita oppure se e' un'innovazione che ha delle caratteristiche strutturalmente diverse. La nostra impressione e' che abbia delle caratteristiche strutturalmente diverse, nel senso che l'AI puo' aprire un ciclo di innovazione accelerata proprio legata al miglioramento esponenziale delle capacita' cognitive dei modelli di AI", ha detto Rovelli. Secondo il report di BlackRock, l'AI potra' portare, per esempio, la crescita del Pil pro capite negli Stati Uniti al 3,5% al 2050. Tuttavia, "l'abbondanza della crescita e' legata all'adozione dell'AI, ma quello a cui stiamo assistendo in questo momento e' principalmente un tema di scarsita' che non e' solo legato all'AI, e' anche una conseguenza della frammentazione geopolitica globale", ha detto Rovelli. Il punto, a conti fatti, e' che "viviamo in un mondo caratterizzato dalla scarsita'. Forze sempre piu' potenti stanno esercitando una pressione crescente sulla manodopera, sull'energia, sulle infrastrutture, sul capitale e sui materiali. Questi vincoli dal lato dell'offerta stanno influenzando la crescita, l'inflazione e i prezzi di mercato. L'intelligenza artificiale apre la prospettiva di una svolta permanente nella crescita, accelerando l'innovazione stessa", ha detto Rovelli, spiegando che, tuttavia, "il percorso verso l'abbondanza, se mai ci arriveremo, passa proprio attraverso la scarsita'. Una tensione simile si sta manifestando anche in altri temi di investimento e sta ridefinendo i portafogli".

Ars

(RADIOCOR) 01-07-26 16:08:02 (0543) 5 NNNN