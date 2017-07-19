AI: beneficio su costi inferiore a 10% per aziende (Klecha & Co.)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 dic - Il report 'AI Reality Check' di Klecha & Co. parte da un dato per certi versi impressionante: ogni giorno oltre 1 miliardo di dollari affluisce nel settore dell'intelligenza artificiale (AI) attraverso fusioni, acquisizioni e finanziamenti. Solo nel primo semestre 2025 il valore complessivo delle operazioni ha raggiunto 205 miliardi di dollari, in aumento del 15% sul primo semestre 2024. Ma nonostante l'ondata di capitali e una stima di spesa per infrastrutture AI pari a 3mila miliardi di dollari nei prossimi tre anni, i benefici economici restano modesti: le aziende che hanno adottato la nuova tecnologia - il 78% nel 2024 - dichiarano risparmi inferiori al 10%.

Il report ricorda che il mercato globale dell'AI potrebbe raggiungere 1,8mila miliardi di dollari entro il 2030 e solo le Big tech investiranno nel 2025 circa 300 miliardi di dollari. Eppure entro due anni il 40% dei progetti di AI agentica - quella capace di gestire processi in autonomia - "verra' abbandonato", trasformandosi in "costi senza benefici" e alimentando quello che l'analisi definisce il "miraggio dell'intelligenza artificiale". 'L'attuale ondata di investimenti e' insostenibile senza un cambiamento fondamentale nel modo in cui l'AI viene pianificata, implementata e misurata', avverte Stephane Klecha, fondatore e managing partner di Klecha & Co.

